Jeotermal atık sular, tarıma hayat verecek

Jeotremal sular daha önce enerji üretimi, sağlık, turizm gibi alanlarda kullanılırken şimdi de atık suları ile tarımda verimi artırmaya hazırlanıyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE), atık jeotermal suların tarımsal arıtılarak sulamada kullanılarak verimin artırılmasına yönelik "Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su" ismini taşıyan proje devreye girdi.

Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın destek verdiği proje sonuçlandığında elektrik üretimi, ısıtma ya da turizm amaçlı kullanılan jeotermal sular, daha sonra zararlı maddelerden arıtılıp soğutularak bitkilere hayat vermeye hazırlanıyor.

Projenin koordinatörü İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, yaptığı açıklamada, jeotermal konusunda Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğunu belirtti.

JEOTERMALDEKİ ZENGİN SU TARIMDA KULLANILACAK

Jeotermal sulardan tarımsal sulamada da faydalanılması için çalışma başlatıldığını belirten Baba, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nden arkadaşlarımızın desteğiyle başlattığımız çalışmada, jeotermal sudaki bor giderimi ve mineralce zengin suyun tarımda kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

"GÜBRE KULLANIMI MİNİMİZE EDİLMİŞ OLACAK"

Baba, projenin başarıya ulaşması halinde doğal yöntemle tarımda verimin artacağını vurgulayarak öncelikli olarak domates yetiştirmek istediklerini söyleyerek. "Bitki ve toprak mineral istiyor. Eğer mineralce zengin temiz bir akışkanı sisteme verirseniz, bu bitkinin gelişimini hızlandırıp verimini de arttıracaktır. Fenni gübre kullanımı da minimize edilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.