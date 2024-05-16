Kafkas Üniversitesi çoban bulamıyor Kars Kafkas Üniveristesi’nde İŞKUR aracılığıyla Veteriner Fakültesi’ne alınan çobanlar, kendilerine mülakatta sorulan sorularda eleniyor.

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İHA

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi için İŞKUR aracılığıyla başvuru süreci başlatılıyor. Başvuruların ardından, İŞKUR tarafından 4 çoban adayı belirleniyor.

Bu adaylar daha sonra noter kurasıyla mülakata çağrılıyor. Mülakata katılma hakkı kazanan adaylar, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü "çoban" pozisyonu için sözlü sınava tabi tutuluyor. Ancak, YÖK ve üniversite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda adaylar başarısız bulunuyor.

Çoban krizi TBMM'ye taşındı

Kars’ta yaşanan çoban krizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çoban krizini mecliste gündeme getiriyor. Mecliste gündeme gelen çoban krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, KAÜ Veteriner Fakültesi’ne İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların ne kadar süreyle çalışacağı ise bilinmiyor.

Mülakatta yine aynı sorular mı sorulacak

Kars Kafkas Üniversitesi’ne alınacak olan çobanlar için yeniden mülakat yapılacak mı? Mülakat yapılacak ise çobanlara yine Kars’ın ilk belediye başkanı kim? Sorusu mu sorulacak. Kafkas Üniversitesi’nde çoban krizi ne zaman son bulacak merak ediliyor. Kafkas Üniversitesi yönetimi ise sessizliğini koruyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)