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Haber Merkezi

Batı Karadeniz'in dikkat çeken eğitim kurumlarının başında Karabük Üniversitesi geliyor.

Binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunan kurum, 2-3 Mart 2024'te düzenlediği Sosyalfest'i (Sosyal Bilimler Festivali) tekrarlıyor.

Üniversite, bu kapsamda hazırlıklara başladı.

SOSYALFEST ANKARA 10-11 EKİM

Geçen yıl üniversite kampüsünde yaşanan heyecan, bu yıl Ankara'ya taşınıyor.

Sosyalfest, 10-11 Ekim'de Ankara'da kapılarını açacak.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem festival hem katılım şartları ve organizasyon hakkında bilgi verdi.

2024'te ortaokul, lise ve üniversite kategorisinde 14 yarışmanın düzenlendiği festival, bu yıl da dolu dolu bir içerikle katılımcılarla buluşacak.

BAŞVURULAR 1 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Festival kapsamında yapılacak yarışmalar için başvurular da başladı.

Başvurular 1 Ağustos 2025'e kadar devam ederken bu yıl toplamda 30 yarışma düzenlenecek.

BİLGİ İÇİN İNTERNET SİTESİ AKTİF

Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, Sosyalfest İlahiyat, Sağlıkfest kategorilerinde toplam 30 yarışma için Sosyalfest.org sitesinden organizasyona ilişkin bilgi edinmek mümkün.

Lise başlangıç olmak üzere tüm eğitim düzeylerinde ve 18 yaşın üzerinde tüm vatandaşların katılabileceği yarışmalar, festivalde heyecanla takip edilecek.

"YARIŞMALARA HERKES BAŞVURABİLİR"

Organizasyona ilişkin bilgi veren Kırışık, tüm vatandaşların festivale katılabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafından öğrencilerimiz, gençlerimiz, 18 yaş üzeri öğrenci olmayan vatandaşlarımız Sosyalfest'e başvurabilirler.

EĞLENCE, EĞİTİM VE ÖDÜL

Tüm vatandaşlarımızın katılımını teşvik eden ödüllerimiz de var. Geçen yıl 400 standımız vardı. Bunun yanında 123 de sosyal etkinliğimiz vardı.

Spor, kültür, sanat gibi her alandan çeşitli faaliyetlerimize vatandaşlarımız katıldı. Bu anlamda hem eğlenceli hem eğitici hem de yarışma ve ödül bulunan bir organizasyon.

HEDEF TÜM DÜNYAYI KAPSAYAN BİR ORGANİZASYON

Bu sene hedefimiz bin standa ulaşmak. Aynı zamanda 20 bin proje başvurusu bekliyoruz. 1 milyon da katılımcı hedefimiz var. Türkiye'nin her tarafından organizasyonumuza katılımlar oldu.

Bu yıl 81 ile ulaşmayı hedefliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi tüm ülkelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bütün dünyayı kapsayan bir yarışma haline getirme hedefiyle yola çıktık."