Karne günü 2022: Karneler okuldan mı verilecek, dijital mi olacak?

İlk dönem karnelerini almayı heyecanla bekleyen öğrenciler, karnelerini dijital mi olacak yoksa okuldan mı verilecek sorusunu araştırıyor. Peki karneler nasıl verilecek? İşte ayrıntılar...

2021-2022 eğitim yılının ilk karnesini alacak olan öğrenciler, gün sayıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler, karnelerini de ilk kez dijital olarak görüntülenmişti.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notu görüntüleme işlemi yapılabiliyordu.

Bu sene de karneler dijital olarak mı verilecek merak konusu oldu. Öğrenciler, karne günlerini iple çekerken "Karneler okuldan mı verilecek, dijital mi olacak" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki karne günü ne zaman 2022? Karne töreni olacak mı? Karneler dijital mi olacak? İşte konunun detayları...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

2021-2022 yılı ilk dönemi 24 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

KARNELER OKULDAN MI VERİLECEK, DİJİTAL Mİ OLACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan görülen derslerin karneleri de uzaktan verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ((VBS) üzerinden öğrencilerin karnelerini paylaştı.

Ancak bu sene pandemi tedbirleri çerçevesinde okullarda eğitim yüz yüze olarak devam ediyor. Bu kapsamda karnelerin de okullarda dağıtılacağı öngörülüyor.

Öte yandan tüm öğrenciler yine karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.