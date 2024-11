Kars'ta Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Fatmanur Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, ö​​​​​​​ğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

Mesleğe başladığı bu köyde soba yakmayı öğrenen ve sıcak sınıfta 3 öğrencisini geleceğe hazırlayan Şimşek, zor şartlarda en iyi şekilde eğitim vermenin çabasını gösteriyor.

TEK TEK EVLERİNE BIRAKIYOR

Öğrencileriyle ders aralarında voleybol oynayıp vakit geçiren Şimşek, eğitim sonrası kırsal köyde kış mevsiminde vahşi hayvan tehlikesine karşı çocukları tek tek evlerine kendisi bırakıyor.

"BAYRAĞIMIN DALGALANDIĞI HER YERDE GÖREV İÇİN HAZIRDIM"

Sınıf öğretmeni Fatmanur Şimşek, geçen yıl yapılan atamayla Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde göreve başladığını söyledi.

Görev yaptığı kente 1600 kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

Ben 'her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdır' diyerek yola çıktım. Bunun için yerin, zamanın hiçbir önemi yoktu. Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım. Edirne'den Kars'a, aziz vatanımız diyoruz. Bunun için ben Kars'ın en doğusunda Ermenistan sınırındaki Çetindurak köyüne geldim. Antalya'da su donması nedir bilmezdim, burada sularımız dondu. Kömür taşıdık, getirilmesini sağladık. Sağ olsun Milli Eğitimimiz her konuda da yardımcı oldular, okulumuzun eksikliklerini tamamladık.