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Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığınca yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülke genelinde kararlılıkla yürütülmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yakalanan şüpheli bilançosunu ve ele geçirilen uyuşturucu madde sayısını açıkladı.

484 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamasında yurtta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu binin üzerinde şahsın yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



1.044 şüpheli yakalandı. 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

OPERASYONLAR 71 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda görev alan personel sayısını belirten Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 1.450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda; 332 kg uyuşturucu madde, 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"308 EKİBİN KATILIMIYLA 70 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Jandarma Komutanlıklarına bağlı bölgelerde yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 152 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 308 ekip, 1.987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; 152 kg uyuşturucu madde, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ VE KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlara devam edeceğini söylediği paylaşımında sözlerini şöyle sürdürdü: