Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığınca yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülke genelinde kararlılıkla yürütülmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yakalanan şüpheli bilançosunu ve ele geçirilen uyuşturucu madde sayısını açıkladı.

484 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamasında yurtta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu binin üzerinde şahsın yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

OPERASYONLAR 71 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda görev alan personel sayısını belirten Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"308 EKİBİN KATILIMIYLA 70 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Jandarma Komutanlıklarına bağlı bölgelerde yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 152 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ VE KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlara devam edeceğini söylediği paylaşımında sözlerini şöyle sürdürdü:

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.



Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.