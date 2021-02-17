Korona nedeniyle üniversite kaydı dondurulur mu? Üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır?

Korona nedeniyle üniversite kaydı dondurulur mu? Üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu, yaptığı açıklamada salgın nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrencilere izin verildiğini duyurdu. Pandemi nedeniyle kaydını dondurmak isteyen öğrenciler, detayları araştırıyor.

YÖK, Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda yüz yüze eğitime bu aşamada geçilmeyeceğine, salgın veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından faydalanmasına karar verdi.

Belirlenen sebeplerden dolayı kaydını dondurmak isteyen üniversite öğrencileri, kayıt dondurma işlemine dair bilgileri araştırmaya başladı.

Üniversite kaydı nasıl dondurulur? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki okul dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar..

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde kayıt dondurma işlemi belli bir düzen içerisinde eğitim süreci başladıktan sonra yapılmaktadır.

Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren dilekçe yazılır. Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir.

Başvuru süreci geçmeden dilekçe ve mazeret belgeleri öğrenci işlerine ulaştırılır. Üniversite tarafından dondurma işlemine verilen cevap 15 gün içerisinde sonuçlanır ve öğrenciye geri dönüş sağlanır.

KAYIT DONDURMA ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz dönemlerde üniversite kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildeydi;

- Dondurma işlemi yapmak için ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınızın olması gerekmektedir. Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmadığınız takdirde fakülte ve bölüm için kayıt dondurma hakkınız bulunmamaktadır.

- Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır. Bu mazeretin geçerliliği üniversite tarafından onaylanmaktadır.

-Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.

-Öğrenci eğer ki belirli bir harç ücreti var ise bunu bu süreçte yatırır. Dondurulmuş süreçler için ise herhangi bir harç ücreti ödenmez.