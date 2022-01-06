KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç açıklamasında!

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında alınan KPSS-2021/2 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak duyurulara çevrildi. Peki KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için 22 Aralık tarihinde başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) aday tercihleri, 29 Aralık tarihinde sona erdi.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından memur olma hayaliyle tercih yapan binlerce aday, KPSS-2021/2 tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

KPSS 2021/2 tercih sonuçları için adayların beklentileri ocak ayının ilk haftasına yöneldi. Gözler şimdi ÖSYM.gov.tr ekranından yayınlanacak olan KPSS tercih sonuçlarında.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek.

Peki, KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2021/2 tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 7 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar ise 14 Ocak'ta açıklanmıştı.

2020 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, KPSS tercih sonuçlarının 7 Ocak 2022 tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.