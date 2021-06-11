- Haberler
- Eğitim Haberleri
- KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 14:17
- Güncelleme : 11.06.2021 - 14:22
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Bunun üzerine tercihte bulunan adaylar, KPSS-2021/6 tercih sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırmaya başladı.
İşte KPSS-2021/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS-2021/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS-2021/6 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.''
KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER