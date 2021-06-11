KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2021/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bunun üzerine tercihte bulunan adaylar, KPSS-2021/6 tercih sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırmaya başladı.

İşte KPSS-2021/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS-2021/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS-2021/6 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.''

KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER



