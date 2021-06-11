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    KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

    27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2021/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı..
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 14:22
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    KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Bunun üzerine tercihte bulunan adaylar, KPSS-2021/6 tercih sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırmaya başladı.

    İşte KPSS-2021/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    KPSS-2021/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS-2021/6 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.''

    KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    KPSS-2021/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

    KPSS-2021/6 tercih sonuçları açıklandı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı #1

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