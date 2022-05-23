KPSS başvuru tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman?

Memur olmak isteyen adayların gündeminde 2022 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri yer alıyor. Peki KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri.

Memur olmanın hayalini kuran adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayıma geçti.

Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce ortaöğretim, önlisans ve lisans öğrencisi, KPSS'ye ilişkin ayrıntıları sorguluyor.

ÖSYM tarafından lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 seviyede düzenlenen KPSS başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların iş başvurusu yapabilmek için ihtiyaç duyduğu KPSS başvuru ve sınav tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi aracılığıyla duyuruldu.

Peki 2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve merak edilen detaylar...

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Lisans başvuruları, 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihinde son bulacak.

KPSS Önlisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS sınavları ne zaman?

2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ) 6-7 Ağustos,

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim ise 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.

KPSS Önlisans: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS A grubu nedir?

KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.

KPSS B grubu nedir?

Her sene binlerce aday kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanabilmek adına KPSS sınavına katılım sağlıyor.

KPSS B grubu sınavına girecek lise, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı KPSS B grubu, merkez veya taşrada görev alacak adayların KPSS puanı dikkate alınmaktadır.

Sınava katılacak olan adaylar B grubu kadrolarına katılmak için KPSS B grubu için gerekli işlemleri başlatmalı ve sınavlardan gereken puanları almaları gerekmektedir.