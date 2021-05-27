KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi 2021

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavının tarihi belli oldu. Binlerce aday, sınav tarihine ilişkin detayları araştırmaya koyuldu.

Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişinin girmeye hazırlandığı 2021 KPSS ÖABT sınav tarihi belli oldu.

MEB'e bağlı kurumlarda öğretmen olarak atanmak için girilmesi zorunlu olan KPSS 2021 ÖABT'nin ne zaman yapılacağı açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girmek için hazırlık yapan binlerce kişi de 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusunu sormaya başladı. Peki KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar..

KPSS 2021 ÖABT NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KİMLER ÖABT SINAVINA GİREBİLİR?

ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılmaları zorunludur.

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir.