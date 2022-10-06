KPSS ön lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2022 KPSS ön lisans sınavı..

KPSS ön lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2022 KPSS ön lisans sınavı..

2022 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı.İşte KPSS ön lisans sınavı hakkında merak edilenler..

KPSS ön lisans sınavına sayılı günler kaldı.Sınava girecek adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022-KPSS ön lisans sınavına giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurmuştu.

Peki 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınavda toplam kaç soru sorulacak? İşte cevabı..

KPSS ön lisans sınavı saat kaçta?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı tarihi belli oldu.KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak.Toplam 2 saat süre verilen sınav 12.15'te bitecek.Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 sorunun sorulacağı sınavda toplan 120 soru sorulacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.