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    KPSS önlisans başvuruları başladı mı? 2022 önlisans KPSS sınavı ne zaman?

    2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavının başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu.Kamu Personeli Seçme Sınavı detayları belli oldu.İşte adayların merakla beklediği tarihler.
    • 23.07.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:18
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    KPSS önlisans başvuruları başladı mı? 2022 önlisans KPSS sınavı ne zaman?

    2022 KPSS önlisans sınavına girmek isteyen binlerce aday sınav başvuru tarihi ve sınav tarihini araştırmaya başladı.

    Memur olabilmek için KPSS sınavında ter dökecek adaylar konuyla ilgili internette araştırmalar yapıyor.2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ve sınav tarihi belli oldu.

    KPSS önlisans başvuruları başladı mı? 2022 önlisans KPSS sınavı ne zaman? #1

    Kamu Personel Seçme Sınavı detayları ÖSYM takvimiyle belli oldu.

    KPSS Önlisans başvuru tarihi ve sınav tarihi

    KPSS Önlisans sınavına başvurular 3 Ağustos -15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.KPSS önlisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

    KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 1 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ise 6 Kasım.


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