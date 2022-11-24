KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur? KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirsiniz?

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı. Sınavdan 60 ila 80 puan arasında alan adaylar, hangi kurumları tercih etmesi gerektiğini araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla memur adaylarının aldıkları puanlar da belli olmuş oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih işlemleri 21 Aralık itibariyle başlamış olacak. Ayrıca KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından P94 puanını öğrenmiş olan adaylar aldıkları puanlarıyla yerleşebilecekleri kurumları sorgulamaya başladı. İşte KPSS puanına göre girilecek yerler...

KPSS ortaöğretim 60,65,70,75 ve 80 puan ile nereye girilir?

Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, üniversiteler tarafından çeşitli kadrolara alım yaparken P94 puanını kabul etmekte. Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca geçtiğimiz senenin taban puanlarına ise aşağıdan ulaşmanız mümkün.

P94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans veya lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türü olarak ifade edilmektedir. Ortaöğretim KPSS sadece çift senelerde yapılmaktadır. Fakat alımlar her sene yapılmaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Bakanlıklar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Enstitüler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SGK Başkanlığı



