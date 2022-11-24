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    KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur? KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirsiniz?

    KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı. Sınavdan 60 ila 80 puan arasında alan adaylar, hangi kurumları tercih etmesi gerektiğini araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur?
    • 24.11.2022 - 18:51
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    KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur? KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirsiniz?

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla memur adaylarının aldıkları puanlar da belli olmuş oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih işlemleri 21 Aralık itibariyle başlamış olacak. Ayrıca KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından P94 puanını öğrenmiş olan adaylar aldıkları puanlarıyla yerleşebilecekleri kurumları sorgulamaya başladı. İşte KPSS puanına göre girilecek yerler...

    KPSS ortaöğretim 60,65,70,75 ve 80 puan ile nereye girilir?

    Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, üniversiteler tarafından çeşitli kadrolara alım yaparken P94 puanını kabul etmekte. Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca geçtiğimiz senenin taban puanlarına ise aşağıdan ulaşmanız mümkün.

    P94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans veya lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türü olarak ifade edilmektedir. Ortaöğretim KPSS sadece çift senelerde yapılmaktadır. Fakat alımlar her sene yapılmaktadır.

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
    Bakanlıklar
    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    DSİ Genel Müdürlüğü

    Karayolları Genel Müdürlüğü

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
    Üniversiteler
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
    Devlet Su İşleri Müdürlüğü
    Enstitüler
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
    SGK Başkanlığı


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