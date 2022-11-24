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- KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur? KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirsiniz?
KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puan ile ne olunur? KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirsiniz?
- 24.11.2022 - 18:51
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla memur adaylarının aldıkları puanlar da belli olmuş oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih işlemleri 21 Aralık itibariyle başlamış olacak. Ayrıca KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından P94 puanını öğrenmiş olan adaylar aldıkları puanlarıyla yerleşebilecekleri kurumları sorgulamaya başladı. İşte KPSS puanına göre girilecek yerler...
KPSS ortaöğretim 60,65,70,75 ve 80 puan ile nereye girilir?
Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, üniversiteler tarafından çeşitli kadrolara alım yaparken P94 puanını kabul etmekte. Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca geçtiğimiz senenin taban puanlarına ise aşağıdan ulaşmanız mümkün.
P94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans veya lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türü olarak ifade edilmektedir. Ortaöğretim KPSS sadece çift senelerde yapılmaktadır. Fakat alımlar her sene yapılmaktadır.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Bakanlıklar
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Enstitüler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
SGK Başkanlığı