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    KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar, sonuçları öğrenmek için gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 22.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:01
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    KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kamu Personel Seçme Sınavı'na giren binlerce aday, memurluk için uzun süren emeklerinin karşılığını almak istiyor.

    Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan iyi bir sonuç bekleyenler ve tercihlere geçmek isteyenler, sonuçlarının açıklanacağı zamanı merak ediyor.

    Sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasına az bir süre kala ise "KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    6Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları, yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

    Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...

    KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

    Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

    KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    Sonuçlar nereden öğrenilir?

    Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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