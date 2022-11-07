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    2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündem oldu. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..
    • 07.11.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:46
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    2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih çevrildi. sınavda ter döken  adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

    Kamu personeli olabilmek için sınava giren binlerce adayın gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavın ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10'u dün ÖSYM tarafından erişime açıldı.

    KPSS Ortaöğretim oturumunun bitmesinden sonra sınava giren adaylar internette KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..

    2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS sitemi üzerinden duyurulacak.


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