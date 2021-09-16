KPSS puan türleri 2021: KPSS P1, P2, P3, KPSS P10 ve P121 puan türleri nedir?

2021 KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, ''KPSS P1, KPSS P121, KPSS P10 puan türleri nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce üniversite mezununun, geçtiğimiz ay farklı oturumlarda katılım sağladığı 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sınavı sonuçları bugün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puan türleri adayların gündemindeki yerini aldı. KPSS puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

KPSS sonuçlarının ardından adaylar, kendi alanlarına göre çeşitli puanlar elde ediyor. P1 P2 ve P3 KPSS sonucunda oluşan puan türleri olarak ifade ediliyor.

Peki, hangi aday hangi puan türünü kullanacak? 2021 KPSS P1, P2, P3 puan türleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P10 ve P121 NEDİR?

KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur.

KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.