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KPSS sınavı ne zaman? 2021 KPSS başvuru tarihleri
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 15:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi ile belirlendi. Bu gelişmenin ardından adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden alınacak.
ÖSYM tarafından; Genel Kültür Genel Yetenek sınavı, Alan Bilgisi ve ÖABT olmak üzere farklı oturumlarda gerçekleştirilecek.
Peki, KPSS 2021 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2021 KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin 2021 Sınav Takviminde paylaşıldı.
Burada yer alan bilgilere göre 1 Ağustos'ta yapılacak sınav öncesinde KPSS başvuru işlemleri 28 Mayıs 2021'de başlayacak ve 14 Haziran 2021'e kadar sürecek.
Adaylar işlemlerini ÖSYM AİS'ten T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile yapabilecek.
KPSS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
Sınav Tarihi: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
Sınav tarihi: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021