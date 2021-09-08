KPSS sonuç ekranı: KPSS lisans 2021 sonuçları açıklandı mı?

KPSS lisans 2021 heyecanını geride bırakan adaylar, sonuçları bekliyor. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS lisans 2021 sınavını tamamlayan adaylar, sınav sonuç tarihlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin ter döktüğü KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

ÖSYM, devlet kadrolarında memur olarak çalışma isteyen adayların katıldığı 2021 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS 2021 lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte o tarih...

KPSS LİSANS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.