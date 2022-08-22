Üniversiteyi şehir dışında okumaya hazırlanan öğrenciler, "KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?" sorularına dair detayları araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Şehir dışında üniversite tercih eden öğrenciler, barınma sorunlarını çözmek için arayışa geçti.

KYK yurtlarında kalmak isteyenler bu konudaki araştırmalara başlarken, detayları ise bir an önce öğrenmek istiyor.

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı ancak öğrenciler oda tiplerini ve bunların ifade ettiği kavramları bilmek istiyor.

KYK yurtlarıyla ilgili araştırma yapanların ilk sırasında, "KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?" sorusu yer alıyor.

Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? İşte yanıtı...

KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir?

KYK yurtları, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurtların bu sıralanışını; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi unsurlar belirliyor.

6 kişilik sahip olan ve tuvalet ile banyosu katlarda olan yurtların fiyatları daha düşü oluyor. Ayrıca bu yurtta tuvalet ve banyolar ortak kullanılıyor. Fiyatın düşük olmasını etkileyen faktörlerden birisi de bu...

Ancak yeni yapılan yurt binalarında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

Yurt fiyatları açıklandı mı?

2022-2023 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine de zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında olması öngörülüyor.

2021 yılında KYK yurtları ne kadardı?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533