KYK burs başvuruları başladı mı? e-Devlet ile KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları başladı mı? e-Devlet ile KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

"KYK burs başvurusu başladı mı?" sorusu merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak duyurular pek çok öğrenci tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

KYK burs başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. KYK burs başvuru ekranı ve e-Devlet'in açılıp açılmadığı sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvurusunun 5 Kasım'da başlamıştı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK burs başvurusu başladı mı?

Yüz binlerce öğrencinin beklediği KYK burs başvurusu, 12 kurumdan alınacak olan değerlendirme neticesinde netleşecek. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt verdiği bilinen KYK Destek hesabı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı."

Geçetiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sonlanmıştı. Bu sene de başvuru sürecinin kasımın ilk haftasında başlaması beklenmekte. Ayrıca konu hakkında detaylar yayımlandığında sayfamızda yer alacak.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu 11 adım sürecek ve e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımda yer alan bazı uyarıları okuyup onaylayan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapmış olacak. Bir sonraki adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Bu kısımda kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi veya yanlış varsa düzeltilmesi gerekmekte.

Sonraki adımlarda öğrenim bilgileri, bilgilendirme mesajı, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgileri, burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, verilen bilgilerin önizlemesi gibi bilgiler istenirken; son adımda ise son işlem gerekecek.