KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK bursu almak isteyen binlerce öğrencinin gözü kulağı başvuruların yapılacağı tarihe çevrilmiş durumda.Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru tarihleri son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve burs almak isteyen öğrenciler büyük bir merakla başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor.

Peki 2022-2023 yılında verilecek kredi ve burs başvurularu ne zaman yapılacak ve kimler burs ve kredi almak için başvuru yapabilecek?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında başvuru tarihlerini sizlerle paylaşacağız.

KYK kredi ve burs ücretleri

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri aşağıdaki şekildedir.

- Lisans öğrencileri : 850 TL

- Yüksek lisans öğrencileri : 1700 TL

- Doktora öğrencileri : 2550 TL

KYK burs başvuru şartları

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.