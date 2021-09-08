KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? KYK aylık yurt ücreti 2021

KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? KYK aylık yurt ücreti 2021

KYK yurt başvurusunu tamamlayan öğrenciler, yurt ücretlerine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki KYK yurt ücretleri aylık ne kadar? KYK yurt ücreti ne zaman, nasıl ve nereden ödenir?

KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ödemeler hakkında araştırma yapıyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar, arttı mı? en çok araştırılan sorular arasında yer alırken, yurt ücretleri ne zaman, hangi gün ödenir merak ediliyor.

KYK yurtları oda özelliklerine göre fiyatlandırılıyor. Bu noktada öğrenciler KYK yurt tiplerine göre belirlenen fiyatları ve depozitoyu ödüyor.

Peki KYK yurtları aylık ne kadar? KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden ödenir? İşte detaylar...

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücret alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2021 AYLIK NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanabiliyor.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533