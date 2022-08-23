Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtta kalmaya hazırlananlar, detayları araştırmaya başladı. Yurt ortamından izinlerinme kadar birçok detay, öğrencilerin gündeminde.

YKS sonuçları ve üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler yurtlara çevrildi.

Şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, barınma sorunlarını bir an önce çözmek istiyor.

Devlet yurdunda kalmak isteyen ve bunun için başvuru tarihlerini bekleyenler ise detaylara hakim olmak için araştırma yapıyor.

Özellikle yurtta kaldığı dönemde izin almak ve dışarı çıkmak isteyenler, "KYK yurtlarında nasıl izin alınır? Kaç gün izin hakkı verilir?" sorularını araştırıyor.

KYK yurtlarında izin almanın belli kuralları var ve bu kurallara uymamak yurt yönetimi ile sorunlara neden olabilir.

Peki, KYK yurtlarında nasıl izin alınır? Kaç gün izin hakkı verilir? İşte yanıtı....

KYK yurtlarında nasıl izin alınır? Kaç gün izin hakkı verilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğine göre yurtta kalan öğrencilere; üniversitenizin akademik takvimi gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi ve pazar) tatilleri, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

Eğer izin zaöanı dolduktan sonra yurda giriş yapmazsanız ya da izin kağıdı vermeden yurttan ayrılırsanız, durum aileniz ile paylaşılır. Bu nedenle izin konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

1- Genciz Biz sitesine https://gencizbiz.kyk.gov.tr/ giriş yapın.

2- Ardından e-Devlet ile giriş yapın ve karşınıza çıkan "İZİNLER" bağlantısına tıklayın.

3- “Yeni İzin Talebi” oluşturun.

4- Yeni açılan sayfada izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, izin geçireceğiniz adres, telefon numarası gibi bilgileri girin.

5- izin talebimi gönder butonuna tıklayarak KYK izin alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.