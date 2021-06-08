LGS 2021 iptal mi olacak? MEB'den şaibe iddialarına yanıt

6 Haziran Pazar günü Liseye Geçiş Sınavı'nı(LGS) tamamlayan öğrenciler, benzer soru iddialarının ardından sınavın iptal olup olmayacağını sorguluyor. MEB, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Pazar günü liselere giriş için yapılan Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS), daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası gündeme geldi.

10 sorunun, özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla büyük ölçüde benzediği öne sürüldü. İddiaların akabinde öğrenciler sınavın geçerli olup olmayacağına dair araştırmalara başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tartışmalara yol açan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Peli LGS iptal edilebilir mi? İşte detaylar...

LGS İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer." dedi. Bunun dışında benzer soru olmadığını belirten Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor." diye konuştu.

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ispat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız." ifadelerine yer verdi.

MEB, LGS’nin iptali hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

6 Haziran 2021 tarihinde merkezi olarak uygulanan LGS sınavının sonuçları ise 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.