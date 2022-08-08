LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 LGS 3. nakil işlemleri..

LGS 3. nakil başvurularının ne zaman başlayacağını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.İşte o tarih..

LGS ikinci nakil sonuçları bugün itibariyle açıklandı.Açıklanan sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin % 97,6’sı istedikleri bir liseye yerleşti.

LGS ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirdi.Bakan Özer tüm öğrencilerin liseye yerleştirileceği müjdesini verdi.Peki 3. nakil başvuruları hangi tarihte yapılacak ve ne zaman sonuçlar açıklanacak?İşte cevabı..

LGS 3.nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre LGS 3. nakil başvuruları 9 Ağustos- 17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Bu başvuru sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

Bakan Özer yaptığı açıklamada "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.