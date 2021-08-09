LGS 3. tercih sonuçları açıklandı! İşte 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirmeye esas LGS 2. nakil sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler www.meb.gov.tr adresinden nakil sonuçlarını öğrenebilecek. İşte 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce lise öğrencisi ve velilerinin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihleri, 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı.

LGS nakil sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrilmişken MEB, bir son dakika açıklamasında bulunarak 2021 LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı....

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları başlayacak.

Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.