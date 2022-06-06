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- LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri
LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 15:41
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, öğretmenlerde gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı gibi görevlerde yer alıyor.
5 Haziran Pazar günü Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 81 ilde gerçekleştirildi.
Binlerce öğretmen, LGS sınavında görevli olarak bulundu.
LGS sınavının sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi.
Lise sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenler, LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 2022 LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 LGS görevli ücretleri ne kadar? İşte sınav görevli ücretleri...
LGS görevli öğretmen ücretleri yattı mı?
700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.
MEB sınav görevlisi ücretleri 2022
Bina Yöneticisi 377 TL
Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL
Salon Başkanı 327 TL
Gözetmen 317 TL
Yedek Gözetmen 238 TL
Engelli Gözetmen 397 TL