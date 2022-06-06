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    LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri

    LGS sınavında görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki 2022 LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 15:41
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    LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, öğretmenlerde gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı gibi görevlerde yer alıyor.

    5 Haziran Pazar günü Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 81 ilde gerçekleştirildi.

    Binlerce öğretmen, LGS sınavında görevli olarak bulundu.

    LGS sınavının sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi.

    Lise sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenler, LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki 2022 LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 LGS görevli ücretleri ne kadar? İşte sınav görevli ücretleri...

    LGS görevli öğretmen ücretleri yattı mı?

    700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

    LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri #1

    MEB sınav görevlisi ücretleri 2022

    Bina Yöneticisi 377 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

    Salon Başkanı 327 TL

    Gözetmen 317 TL

    Yedek Gözetmen 238 TL

    Engelli Gözetmen 397 TL


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