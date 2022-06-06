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LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri

LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 MEB sınav görevli ücretleri

LGS sınavında görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki 2022 LGS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek?