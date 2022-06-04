LGS sınav süresi 2022: LGS kaç dakika, saat kaçta bitecek?

Lise sınavına girecek olan 1 milyondan fazla öğrenci, LGS süresini araştırıyor. Peki 2022 LGS sınavı kaç dakika sürecek? LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte saatleri...

İyi bir liseye gitme hayaliyle aylardır çalışan öğrenciler, 5 Haziran Pazar günü LGS'de ter dökecek.

8. sınıf öğrencileri kadar aileler de heyecanlı.

Sınav detaylarına ilişkin her bir madde incelenirken, sınav süresi de tekrar kontrol ediliyor.

LGS sınavı kaç dakika sürecek, LGS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılıyor.

İki oturumda toplam 90 sorunun yer alacağı sınavın süresi, zaman kontrolü açısından oldukça önem arz ediyor.

Peki LGS kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? LGS saat kaçta başlayacak-kaçta bitecek? İşte 2022 LGS sınav süresi...

LGS'de kaç soru var?

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

LGS saat kaçta başlayacak?

LGS birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

İlk oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak. İlk oturum10:45'te bitecek.

İkinci oturumda ise öğrencilerin 40 sayısal soru yanıtlaması için 80 dakika verilecek.

LGS saat kaçta bitecek?

LGS sınavı en geç 12:50'de sona erecek.

Sonuçlar 30 Haziran'da

Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.