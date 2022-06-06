LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2022 LGS sınavının tamamlanmasının ardından LGS tercih tarihleri, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

İyi bir lisede eğitim görmek için aylardır ders çalışan 8. sınıf öğrencileri, özel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleştirilen sınavın zorlu soruları karşısında ter döktü.

Sınavın ardından LGS tercihlerinin yapılacağı tarih ve tercih kılavuzu detayları hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sınavı sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.

LG sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, tercih takvimini açıklayacak. Ancak 2022 LGS tercihlerinin tam olarak ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

LGS sonucuyla ve yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. MEB'in tercih süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.