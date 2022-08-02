Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 lise kayıt tarihleri ne zaman?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 lise kayıt tarihleri ne zaman?

LGS sınavı sonrası lise öğrenimi için tercih yapanlar, "Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 lise kayıt tarihleri ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı.

LGS sınavında ter döken adaylar, sınav sonrası tercih işlemlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve nakil işlemlerine dair ise sık sık açıklama yayınlayarak öğrencileri bilgilendiriyor.

Sınavı atlatan ve tercih yapan öğrenciler, üniversite eğitimi öncesi kaliteli bir lise eğitimi almak istiyor.

Yerleştiği okuldan memnun olmayanlar, nakil işlemleri sayesinde okullarında da değişiklik yapabilecek.

LGS sınavından aldığı puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştiren binlerce 8.sınıf öğrencisi ise "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 lise kayıt tarihleri ne zaman? İşte yanıtı...

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 lise kayıt tarihleri ne zaman?

Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."