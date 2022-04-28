Lisede devamsızlık 5,20 ve 30 günü geçerse ne olur? 'Sınıf tekrarı' ihtimali...

Lisede devamsızlık 5,20 ve 30 günü geçerse ne olur? 'Sınıf tekrarı' ihtimali...

Lisede devamsızlıktan sınıfta kalmak istemeyen öğrenciler, kaç gün hakları olduğunu araştırıyor. Peki lisede 30 gün devamsızlık olursa ne olur? Devamsızlığı 30 günü geçenler sınıfta kalır mı?

Yaz tatiline sayılı günler kala sınıf geçme şartları da öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Lisede okula özürsüz bir şekilde devam etmeyen öğrenciler devamsızlık sınırını aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.

Başarısız sayılarak dönem tekrarı yapmak istemeyen öğrenciler, devamsızlık haklarını da aşmamak zorundadır.

Bu noktada devamsızlıktan sınıfta nasıl kalınır merak ediliyor. 9,10,11 ve 12. sınıf devamsızlık hakkının kaç gün olduğu ve devamsızlıktan sınıfta kalınır mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

20 gün devamsızlık sınıf geçer mi? 30 gün devamsızlığı olanlar sınıfta kalır mı? Lisede özürlü/özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? İşte devamsızlık ve sınıf geçme konusunda merak edilenler...

Lisede özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç gündür?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür.

Lisede devamsızlık 5 gün olursa:

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.

Lisede devamsızlık 20 gün olursa:

Özürsüz devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler, özürsüz bir şekilde 1 gün dahi bu sınırı geçerse sınıf tekrarı yapar.

Devamsızlık 30 günü geçerse sınıfta kalınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

İstisnalar:

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.