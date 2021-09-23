MEB 15 bin atama 2021: Kaç türkçe öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklanması akabinde "Kaç türkçe öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli mi?" merak ediliyor. İşte kontenjan sayısı..

Öğretmen ve öğretmen adayları, "Hangi branşlarda atama yapılacak?, 15 bin atama branş dağılımı belli mi?" sorularına yanıt ararken beklenen açıklama MEB tarafından duyuruldu.

Buna göre, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Öğretmenler ise hangi branşlar için ne kadar kontenjan belirlendiğini araştırmaya başladı.

Türkçe öğretmen adayları, "Kaç türkçe öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, kaç türkçe öğretmeni atanacak? İşte detaylar...

KAÇ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu kapsamda türkçe öğretmenliği için 698 kontenjan belirlendi.

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.