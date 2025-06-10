MEB'in 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavı için detaylar açıklandı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) paylaştığı duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi.

Sözlü sınava girecek tüm adaylar, bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ 13 HAZİRAN’DA PAYLAŞIMDA

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 23 HAZİRAN

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

TÜM SORULAR SÖZLÜ CEVAPLANDIRILACAK

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

BAŞARI PUAN SINIRI: 60

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP120 ve KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlenmiş olup o alandan sözlü sınava girecek tüm adaylar aynı ilde sınava alınacaktır.

2. Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğreneceklerdir.

3. Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulmuştur. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğreneceklerdir. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacaktır. Komisyon üyeleri, sözlü sınav salonuna kesinlikle cep telefonu vb. iletişim araçları ile giremeyeceklerdir.

5. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

6. Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.

7. Sınav binalarına adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmayacaktır.