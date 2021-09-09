MEB 15 bin öğretmen ataması: Branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

MEB 15 bin öğretmen ataması: Branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin yeni öğretmen atamasının daha yapılacağının müjdesini vermesinin akabinde atama yapılacak olan branşlar araştırılıyor. Peki 15 bin atama branşları belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesini duyurdu.

Erdoğan "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenmenleri sevindiren haberin ardından atama branşlarına dair detaylar araştırılıyor.

Öğretmen ve öğretmen adayları, "Hangi branşlarda atama yapılacak?, 15 bin atama branş dağılımı belli mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki 15 bin ek atama branş dağılımı belli mi, nasıl olacak? İşte detaylar...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi. Ancak 15 bin ek atama için detaylar henüz netleşmedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.