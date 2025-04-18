MEB, 15 bin öğretmen ataması kontenjanlarını açıkladı

Haber Merkezi

Öğretmen adaylarının merakla beklediği haber geldi...

Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı belli oldu.

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Önceki atamaya göre kontenjanı en çok azalan Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği oldu. Son atamada 796 kişilik kontenjan ayrılmıştı. 15 bin kişilik atamada ise 29 kontenjan ayrıldı.

EN FAZLA KONTENJAN VERİLEN BÖLÜMLER

Sınıf Öğretmenliği: 4378

Özel Eğitim Öğretmenliği: 3087

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1802

Okul Öncesi Öğretmenliği: 1321

Türkçe Öğretmenliği: 623

İngilizce Öğretmenliği: 757

İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 162

Fen Bilimleri Öğretmenliği: 267

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 190

Biyoloji Öğretmenliği: 27

Coğrafya Öğretmenliği: 32

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN