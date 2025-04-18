MEB, 15 bin öğretmen ataması kontenjanlarını açıkladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği haber geldi...
Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi.
KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı belli oldu.
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
Önceki atamaya göre kontenjanı en çok azalan Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği oldu. Son atamada 796 kişilik kontenjan ayrılmıştı. 15 bin kişilik atamada ise 29 kontenjan ayrıldı.
EN FAZLA KONTENJAN VERİLEN BÖLÜMLER
Sınıf Öğretmenliği: 4378
Özel Eğitim Öğretmenliği: 3087
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1802
Okul Öncesi Öğretmenliği: 1321
Türkçe Öğretmenliği: 623
İngilizce Öğretmenliği: 757
İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 162
Fen Bilimleri Öğretmenliği: 267
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 190
Biyoloji Öğretmenliği: 27
Coğrafya Öğretmenliği: 32
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ
Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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