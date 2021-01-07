MEB 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

MEB 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi açıklandı. Peki İOKBS ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nın yeni yıl tarihi duyuruldu.

Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusuna dair detayları araştırıyor.

Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvurulur işte detaylar..

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet, uzun yıllardır ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır.

İhtiyaç sahibi parlak öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir.

Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrenciler devlet tarafından devlet yurtlarına yerleştirilir ve burs desteği alır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

Bakanlık tarafından açıklanan tarihe göre Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak. Tek otorumda gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak.

Öğrencilere İOKBS Bursluluk Sınavında 100 soru sorulurken, 120 dakika süre tanınacak.

Bursluluk Sınavı hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İOKBS'ye girecek öğrencilerin bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatından ve kazanımlarından sorumlu olacaklarını söylerken, "Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının n 14.640,00 liradan az olması.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihlerde https://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.