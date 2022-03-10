MEB 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS bursu kaç TL, başvurular başladı mı?

MEB 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS bursu kaç TL, başvurular başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın tarihleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nın yeni yıl tarihi duyuruldu.

Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusuna dair detayları araştırıyor.

Başvuru şartlarını karşılayan ve sınavda başarılı olan öğrencilere, aylık burs ödemesi yapılıyor.

Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman 2022, şartları nelerdir, nasıl başvurulur işte detaylar..

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

Başvuru işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihlerde https://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrenciler devlet tarafından devlet yurtlarına yerleştirilir ve burs desteği alır.

Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir.

Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

2022 İOKBS BURSU KAÇ TL?

İOKBS bursu 2021 yılında 468,54 TL'dir. Yeni eğitim döneminde burslara zam yapılması bekleniyor.