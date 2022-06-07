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    MEB açıkladı: 12. sınıflar devamsızlıktan kalacak mı, geçecek mi?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık ve sınıf geçmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki lise son devamsızlıktan kalır mı? 12. sınıf devamsızlık affı...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:35
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    MEB açıkladı: 12. sınıflar devamsızlıktan kalacak mı, geçecek mi?

    Okulların kapanmasına sayılı günler kala 12. sınıf öğrencileri devamsızlık durumunu araştırıyor.

    Bir yandan YKS maratonu bir yandan okul derken, devamsızlık hakkını kullanmış olan öğrenciler, sınıfta kalma olup olmadığını sorguluyor.

    Lisede 20 gün özürlü, 10 gün özürsüz olmak üzere 30 gün devamsızlık hakkı bulunuyor. Bu süre aşıldığında ise sınıf tekrarı yapılıyor.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

    Akabinde ise " 12. sınıflar devamsızlıktan kalacak mı, geçecek mi" sorusu gündeme geldi.

    Peki, 12. sınıfta devamsızlıktan kalma olacak mı? İşte yanıtı...

    12. sınıflar devamsızlıktan kalacak mı?

    Lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

    MEB açıkladı: 12. sınıflar devamsızlıktan kalacak mı, geçecek mi? #1


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