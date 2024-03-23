MEB açıkladı! Öğretmen- veli randevuları dijital ortama taşındı Velilerin okul müdürü ve öğretmen randevularını dijital ortama taşıyan Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Böylelikle veliler, e-Devlet bilgileri ile internet üzerinden randevu oluşturabilecek.

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti.

Bu kez ele alınan konu dijitalleşme sistemi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönünde açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

"Öğretmenlerin uygunluğu belirleniyor"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan Okul Randevu Sistemi ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanı ayarlayabiliyor.

Okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

"Cuma günü öğle saatine kadar açık kalacak"

Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak.

"Günü gelmemiş randevular iptal edilebilecek"

Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)