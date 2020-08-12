Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu tavsiyesi ile okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime, 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Selçuk, merakla beklenen okulların açılış tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

31 Ağustos 2020 tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağını söyleyen Bakan, "31 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim olacak. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." ifadelerini kullandı.

Dileyen özel okulların 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini belirten Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti;

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek."

Ziya Selçuk okulların açılışıyla ilgili kararı açıkladı VİDEO