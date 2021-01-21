MEB DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme kursları ücretli mi? DYK kurslarına nasıl başvurulur?

MEB DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme kursları ücretli mi? DYK kurslarına nasıl başvurulur?

MEB, son yaptığı açıklamada, destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak açıklamasında bulundu. Peki DYK kursları nelerdir, nasıl başvurulur, hangi dersler var?

Tam açılımı Destekleme ve Yetiştirme Kursu olarak bilinen DYK kursu, okullarda gördüğü eğitimin üzerine destek kursları ile eğitim almak isteyen öğrencilerin faydalanması için açılan kurslardır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.

MEB'in yaptığı göre resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Peki DYK kurslarında hangi dersler var, ücretli mi? DYK kurslarına nasıl başvurulur?

DYK KURSU NEDİR, ÜCRETLİ Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kurstur.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır.

Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz.

Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

DYK KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

DYK KURSLARINDA HANGİ DERSLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme kurslarına ilişkin hangi dersler var? sorusu da gündeme geldi.

Başvurulara ve sınıf kontenjanlarına göre değerlendirilen kurslarda genellikle Buna göre; açılacak kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri verilmektedir.

DYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü ile https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden tercih yapabilir.

Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.