MEB il içi atama tayin sonuç ekranı: Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

MEB il içi atama tayin sonuç ekranı: Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 19 Temmuz'da (bugün) ilan edilecek.

Binlerce öğretmen il içi atama bekliyor...

İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi.

MEB tarafından yapılan duyuruya göre il içi atama sonuçları bugün açıklanacak.

4-8 Temmuz tarihleri arasında il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını tamamlayan öğretmenlerin 2022 yılı il içi tayin sonucu isim listeleri MEB ekranı üzerinden ilan edilecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce gerçekleşecek.

Peki, öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar...

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek.

Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.

Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.