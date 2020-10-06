MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim sürecinde maddi imkansızlıklardan dolayı sorun yaşayan öğrencilere güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yaklaşık 500 bin tablet dağıtılacağını açıkladı.

2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanabilmek için tablet ve/veya bilgisayara ihtiyaç duyuyor. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yaklaşık 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet ve bilgisayar verileceğini duyurdu. Binlerce öğrenci ücretsiz tablet ve bilgisayarları nereden, nasıl alabileceğini araştırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TABLET AÇIKLAMASI

Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklaması şöyle:

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz."





ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor.” şeklinde konuştu.

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