Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

BOĞAZİÇİ'NE MELİH BULU ATANDI

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

MELİH BULU KİMDİR

Profesör Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde bitirdi.

TUSAŞ'ta proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalışan Bulu, P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler yürüttü.

2009 yılında tam zamanlı akademik kariyerine başlayan Bulu; bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017 yılından bu yana Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyor.