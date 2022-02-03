Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz bini aşan vaka sayısı yeniden "kapanma olacak mı?" sorusunu akıllara getirirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den merakla beklenen açıklama geldi. Özer, "Eğitime ara vermeyeceğiz" dedi

Türkiye'de Omicron varyantının da hızla yayılması ile koronavirüs vaka sayısı adeta patlama yaptı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını verdi.

"KAPANMA OLACAK MI?"

Buna göre Türkiye genelinde 110 binin üzerine koronavirüs vakası tespit edildi.

Bakan Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil" diyerek aşı çağrısında bulunurken, akıllara yeniden "kapanma olacak mı?" sorusu geldi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMEYECEĞİZ"

Hem eğitim hem hizmet sektörünü ağır yaralayan kapanma süreci ile ilgili en net açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili konuşan Bakan Özer, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.