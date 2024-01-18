Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğrencilere yarıyıl tatilinde ev ödevi yok!

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Milyonlarca öğrenci yarın yarıyıl tatiline çıkıyor.

Karnelerini alan öğrenciler, 16 gün boyunca dinlenip eğlenerek vakit geçirecek.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin illere yarıyıl tatiline ilişkin bir yazı gönderdi.

Öğrencilere ev ödevi yok

Söz konusu yazıda öğrencilere ev ödevi yerine daha çok sosyalleşebilecekleri aktivitelerin önerilmesi vurgulandı.

Ayrıca şu ifadeler yer aldı;

Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi, ailecek yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olma, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır.