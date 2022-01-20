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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersleri hava durumuna göre şekillendirdi. Buna göre yarın sona erecek olan tercih süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı.
- AA
- 20.01.2022 - 09:55
- Güncelleme : 20.01.2022 - 10:27
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli derslerle ilgili yeni bir karar aldı.
Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
"ÖĞRENCİLERİN OKULA GİDEMEMESİ..."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." ifadelerine yer verildi.