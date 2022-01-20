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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersleri hava durumuna göre şekillendirdi. Buna göre yarın sona erecek olan tercih süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı.