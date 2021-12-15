MSÜ 2022 sınav ve başvuru tarihi: 2022 MSÜ ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MSÜ 2022 sınav ve başvuru tarihi: 2022 MSÜ ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM'nin 2022 yılı sınav ve başvuru takvimini yayınlanmasının ardından belli oldu. Peki 2022 MSÜ ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi...

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

Bu gelişme sonrası büyük bir merakla beklenen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve başvuru tarihi de belli oldu.

Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde komutan olabilmek için Milli Savunma Üniversitesi sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hayali olan on binlerce genç aday, 2022 MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

İşte 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri...

2022 MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken büyük bir merakla beklenen 2022 MSÜ sınav tarihi de belli oldu.

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre, 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 13 Ocak 2022- 9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Sınavlara katılım sağlayan adayların sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.