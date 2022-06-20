Petrol
113.19
0.06%
Euro
18.2578
0.40%
Dolar
17.332
0.04%
Altın
1.024
-0.04%
Borsa
253
-0.12%
Bitcoin
363.216
5.49%
BTXN Coin
8.36
11.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    MSÜ 2022 tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı

    Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı. İşte MSÜ sonuç ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSÜ 2022 tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

    Binlerce adayın ter döktüğü 120 soruluk sınavın akabinde 2022 yılı MSÜ tercih işlemleri de tamamlandı.

    Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, tercih ve yerleşme sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

    ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi.

    Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

    2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

    MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı.

    MSÜ tercih-yerleştirme sorgulama

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    MSÜ sonuç ekranı

    MSÜ 2022 tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı #1


    İlginizi Çekebilir

    TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı
    Teknoloji

    TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Aydın'da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı
    İç Haber

    Aydın'da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı

    Görüş Bildir