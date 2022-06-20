MSÜ 2022 tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı. İşte MSÜ sonuç ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Binlerce adayın ter döktüğü 120 soruluk sınavın akabinde 2022 yılı MSÜ tercih işlemleri de tamamlandı.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, tercih ve yerleşme sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi.

Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı.

MSÜ tercih-yerleştirme sorgulama

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.